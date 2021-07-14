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Число арестованных участников драки мигрантов в Москве выросло до 42

Число арестованных участников драки мигрантов в Москве выросло до 42
Фото: Пресс-служба Пензенского областного суда/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в среду признал более 30 участников массовой драки между мигрантами у станции метро "Кузьминки" виновными в административном правонарушении.

В общей сложности за вторник и среду виновными были признаны 42 задержанных, каждый из них получил по 15 суток административного ареста, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Карина Каленова.

По ее словам, вопрос о выдворении арестованных в ходе заседаний не решался.

Все фигуранты признаны виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (Участие в несанкционированных собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов либо доступу граждан к жилым помещениям).

Как ожидается, в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим участникам драки.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля массовая драка между мигрантами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана произошла в районе метро "Кузьминки", в результате конфликта есть пострадавшие.

Как выяснилось в суде, массовая драка произошла "на почве национального конфликта".

В столичной полиции заявили, что более 100 участников конфликта были доставлены в отделы полиции.

По данным главка, в отношении нарушителей составлены протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, мелком хулиганстве, участии в несанкционированных собрании.

Иностранцы, по решению суда, будут выдворены из РФ и оштрафованы, также некоторым из задержанных запретят въезд в Россию, подчеркнули в управлении.

По данным московского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, поводом для массовой драки стал бытовой конфликт, происшедший накануне в Подмосковье, в результате которого пострадали три человека.

"Отметим, что произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами", - заявили в департаменте.

Кузьминский суд Москва Карина Каленова

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