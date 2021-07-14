Суд расценил драку в Кузьминках как митинг с шествием

Суд сообщил об участии в драке в Кузьминках граждан четырех стран

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В массовой драке у метро "Кузьминки" 12 июля участвовали граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, говорится в постановлении Кузьминского суда Москвы. При этом случившееся суд расценил как массовую акцию.

"12 июля в Юго-Восточной части города состоялось публичное массовое мероприятие граждан Средней Азии (республик Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана) в сочетании форм митинга (скандируя лозунги на национальных языках) и шествия, несогласованного с органами исполнительной власти Москвы с количеством участников около 200 человек", - говорится в документе.

Суд указал, что массовая драка произошла "на почве национального конфликта".

"Участники мероприятия создали помехи функционированию транспортной и социальной инфраструктуры, движению транспортных средств (в том числе общественного транспорта) и пешеходов, перекрыв доступ граждан, не являющихся участниками данного публичного мероприятия, к объектам транспортной инфраструктуры: остановочным пунктам наземного транспорта, станции метро "Кузьминки", объектам социальной инфраструктуры (объекты общественного питания, магазины), чем нарушил требования закона, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировали", - говорится в постановлении.

13 июля Кузьминский суд арестовал на 15 суток шестерых задержанных после драки. Им вменили ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП (Участие в несанкционированных собрании, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов либо доступу граждан к жилым помещениям).

Как сообщила "Интерфаксу пресс-секретарь суда Карина Каленова, в среду в суд поступило еще 19 протоколов в отношении участников драки.

Драка в Кузьминках случилась в ночь на 13 июля. Полицейские задержали 103 подозреваемых участника конфликта. В городском Департаменте региональной безопасности сообщили, что поводом для драки стал недавний бытовой конфликт, случившийся в Подмосковье.