Более 500 тыс. москвичей получили первую дозу COVID-вакцины за неделю

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Первый компонент вакцины от коронавируса за неделю получили более 500 тыс. москвичей, среди них разыграли пять автомобилей, сообщается в телеграм-канале московского оперштаба по контролю за распространением коронавируса.

"Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей. В лотерее участвовали 534 046 человек, получивших хотя бы один компонент препарата", - говорится в сообщении в среду.

13 июня власти Москвы приняли решение о запуске программы стимулирования вакцинации против COVID-19 для всех жителей города старше 18 лет, они стали участниками розыгрыша автомобиля.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.