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Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке столичного метро

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в четверг на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за падения человека на пути", - говорится в сообщении.

В 13:50 департамент сообщил, что движение на линии восстановлено.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Кузьминки". Он добавил, что мужчину, упавшего на рельсы, спасли.

"Для спасения пассажира снималось напряжение на контактном рельсе. Прерывалось движение поездов на участке "Кузьминки" - "Выхино", - пояснил собеседник агентства.

Москва

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