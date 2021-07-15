ВОЗ признала, что версию об утечке COVID из лаборатории исключили слишком рано

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в четверг признал, что потенциальную связь между пандемией коронавируса COVID-19 и утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано, сообщает Associated Press.

По данным агентства, Гебрейесус назвал "преждевременным" отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане (провинция Хубэй). Таким образом, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является "крайне маловероятной".

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - цитирует агентство слова Гебрейесуса.

"Это обычное дело", - отметил он.

Более того, как сообщает AP, глава ВОЗ указал, что для международной группы экспертов, которая ранее в этом году посетила Китай для того, чтобы расследовать источники COVID-19, оказалось проблематичным получение доступа к первичным данным о распространении вируса. В связи с этим, по словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает Китай "к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии".

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", - сказал глава ВОЗ.

"Если мы получим полную информацию, мы сможем исключить связь с лабораторией", - добавил он.

Гебрейесус подчеркнул, что "проверка того, что случилось, особенно в лабораториях, имеет ключевое значение".

В поисках источника COVID-19

Как сообщалось, президент США Джо Байден в мае поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней.

Группа экспертов ВОЗ, посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". Великобритания и США критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

В то же время Гебрейесус в рамках прошедшего в июне в британском Корноулле саммита G7 заявил журналистам, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19. Он также обвинил Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.

Китай долгое время подвергался резкой критике со стороны Вашингтона, утверждающего, что страна преуменьшила первоначальные масштабы вспышки болезни. Пекин не раз отвергал эти заявления.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в Ухане в конце 2019 года. Достаточно быстро инфекция распространилась почти по всей планете.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире с начала пандемии диагностировали свыше 189 млн случаев заражения, более 4 млн инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 172,9 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.