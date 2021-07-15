Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:21Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

До 45 возросло число арестованных участников драки мигрантов в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Кузьминский суд Москвы в четверг рассмотрел еще три административных материала в отношении участников драки между мигрантами у станции метро "Кузьминки" и назначил им административные аресты.

Каждый из них получил по 15 суток ареста, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Карина Каленова.

По ее словам, вопрос о выдворении арестованных в ходе заседаний не решался.

Таким образом, число привлеченных к ответственности участников массовой драки в Москве достигло 45 человек.

Все признаны виновными по ч. 6.1 ст. 20.2 КОАП РФ (Участие в несанкционированных собрании, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, движению пешеходов либо доступу граждан к жилым помещениям).

Как ожидается, в ближайшие дни в суд будут направлены материалы по другим участникам драки.

Как сообщалось, в ночь на 13 июля массовая драка между мигрантами из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана произошла в районе метро "Кузьминки", в результате конфликта есть пострадавшие.

Как выяснилось в суде, массовая драка произошла "на почве национального конфликта".

В столичной полиции заявили, что более 100 участников конфликта были доставлены в отделы полиции.

По данным главка, в отношении нарушителей составлены протоколы по статьям о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в стране, мелком хулиганстве, участии в несанкционированных собрании.

Иностранцы, по решению суда, будут выдворены из РФ и оштрафованы, также некоторым из задержанных запретят въезд в Россию, подчеркнули в управлении.

По данным московского Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, поводом для массовой драки стал бытовой конфликт, происшедший накануне в Подмосковье, в результате которого пострадали три человека.

"Отметим, что произошедшее расцениваем как чрезвычайное происшествие. Дальнейшее развитие ситуации взято на контроль соответствующими органами исполнительной власти города Москвы и правоохранительными органами", - заявили в департаменте.

Кузьминки Москва Кузьминский суд Карина Каленова

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Ливнем затопило ВПП "Шереметьево"

Дожди понизили температуру в Москве на 5-8 градусов

Дело Baring Vostok

Гособвинение запросило шесть лет условно для Майкла Калви

Пассажир упал на рельсы на фиолетовой ветке столичного метро

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 30%

В Москве начнут проверять сотрудников сферы услуг на прохождение вакцинации

В Москве начнут проверять сотрудников сферы услуг на прохождение вакцинации

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

"Оранжевый" уровень продлен в Москве девятый день подряд

Температурный рекорд 1951 года повторен в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');