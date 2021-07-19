Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

В Москве арестовали девушку, сбившую насмерть детей на пешеходном переходе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу 18-летней Валерии Башкировой, сбившей 16 июля на автомобиле трех детей на улице Авиаторов.

"Тверской районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила в понедельник столичная прокуратура.

Девушку арестовали до 16 сентября.

"Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре г. Москвы", - добавили в прокуратуре.

16 июля автомобиль Mazda под управлением 18-летней Валерии Башкировой сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов троих детей в возрасте 9 месяцев, трех и пяти лет. Дети были в сопровождении матери и бабушки. Старшие мальчики скончались после госпитализации, девятимесячную девочку выписали из больницы в понедельник.

Первоначально суд 17 июля отправил девушку-водителя под домашний арест. После этого прокуратура потребовала ужесточить обвинение и обратилась в суд с ходатайством о заключении девушки под стражу.

В настоящее время следствие по делу о ДТП ведет главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Столичные следователи несколько раз обращались к прокурорам с просьбой передать расследование им, однако в надзорном ведомстве отказали в удовлетворении этих ходатайств.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Москва Валерия Башкирова

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Работу более 150 кальянных приостановили в Москве с начала пандемии

Мосгорсуд не разрешил адвокату Павлову пользоваться интернетом

В Москве предложили провести эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москвичей предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о ливнях, граде и сильном ветре в понедельник

Аномальная жара сохраняется в Москве

Аномальная жара сохраняется в Москве

Умер второй ребенок из числа попавших в ДТП на улице Авиаторов в Москве

Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля
Пандемия коронавируса

Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Рестораны и фудкорты Москвы с 19 июля смогут работать по ночам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');