В Москве арестовали девушку, сбившую насмерть детей на пешеходном переходе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заменил меру пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу 18-летней Валерии Башкировой, сбившей 16 июля на автомобиле трех детей на улице Авиаторов.

"Тверской районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - сообщила в понедельник столичная прокуратура.

Девушку арестовали до 16 сентября.

"Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре г. Москвы", - добавили в прокуратуре.

16 июля автомобиль Mazda под управлением 18-летней Валерии Башкировой сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов троих детей в возрасте 9 месяцев, трех и пяти лет. Дети были в сопровождении матери и бабушки. Старшие мальчики скончались после госпитализации, девятимесячную девочку выписали из больницы в понедельник.

Первоначально суд 17 июля отправил девушку-водителя под домашний арест. После этого прокуратура потребовала ужесточить обвинение и обратилась в суд с ходатайством о заключении девушки под стражу.

В настоящее время следствие по делу о ДТП ведет главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Столичные следователи несколько раз обращались к прокурорам с просьбой передать расследование им, однако в надзорном ведомстве отказали в удовлетворении этих ходатайств.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.