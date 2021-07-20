Дептранс Москвы введет рейтинг систем распознания лиц пассажиров метро

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы вводит рейтинг качества работы алгоритмов, , которые применяются для распознавания лиц в метрополитене. Чиновники сообщили, что это сделают, чтобы усовершенствовать работу системы.

"Сейчас их три: VisionLabs, Ntechlab и Tevian. Все - российские разработки", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что по итогам второго квартала 2021 года лучший результат по качеству показал алгоритм VisionLabs, на последнем месте - Ntechlab.

Развитие системы позволит не только находить потерявшихся людей и разыскиваемых преступников, добавили в департаменте. До конца 2021 года в метро хотят запустить систему оплаты проезда через эту систему Face Pay, а также улучшить оценку загруженности вагонов.