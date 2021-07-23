Три закрытые станции "красной" линии московского метро заработают досрочно

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Станции метро Москвы "Юго-западная", "Воробьевы горы" и "Университет", ранее закрытые для пассажиров, начнут работу досрочно - с 26 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В понедельник, 26 июля, мы частично откроем участок Сокольнической линии - станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что станция "красной" линии "Проспект Вернадского" пока останется закрытой. Также до 8 августа не будет движения между платформами "Юго-Западная" и "Университет".

Ведомство просит пассажиров выбирать альтернативные пути объезда закрытого участка.

17 июля движение между станциями "Спортивная" и "Тропарево" было приостановлено из-за строительства Большой кольцевой линии столичного метро. Ожидалось, что станции участка не будут доступны для пассажиров до 8 августа.

Вдоль закрытого участка "красной" линии с 5:30 до 2:00 ходят бесплатные компенсационные автобусы. Также усилен ряд городских маршрутов.