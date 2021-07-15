В четырех районах Москвы с 16 июля по 9 августа ограничат движение транспорта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 16 июля по 9 августа в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино ограничат движение автомобилей в связи с закрытием участка Сокольнической линии метро от "Спортивной" до станции "Тропарево". Об этом сообщил портал мэрии.

Участок "красной" ветки закроют с 17 июля по 8 августа на время строительства перехода со станции "Проспект Вернадского" на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

В эти дни вдоль Сокольнической линии пустят компенсационные автобусы, которые будут курсировать с 5:30 утра и до 2 часов ночи с интервалом менее минуты. Для них оборудуют выделенные полосы.

Одновременно будут усилены автобусные маршруты №№ Т28, Т49, 224, 227 и 261.