Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

Полкилометра кабеля связи Минобороны украли в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в центре Москвы похитили почти полкилометра кабеля связи Минобороны, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В полицию обратился сотрудник одной из войсковых частей с заявлением о том, что 22 июля в канализации на Пречистенской набережной было установлено отсутствие ведомственного телефонного кабеля 475 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обследование участка было проведено после срабатывания тревожной сигнализации.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража), сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

Новости

Собянин отметил, что пики заболеваемости COVID в Москве прошли

Бизнесмен попросил завести уголовное дело на экс-судью Басманного суда

В Москве на выходные пообещали комфортную погоду с холодными ночами

Три закрытые станции "красной" линии московского метро заработают досрочно

"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С

"Шереметьево" 23 июля возобновит работу международного терминала С

Синоптики отметили серьезный дефицит осадков в Москве в июле

Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на треть

Пандемия коронавируса

Повторная вакцинация началась во всех прививочных пунктах Москвы

Пандемия коронавируса

Собянина попросили не наказывать НКО из-за проблем с отчетностью по вакцинации

Собянина попросили не наказывать НКО из-за проблем с отчетностью по вакцинации
Пандемия коронавируса

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа

Розыгрыш машин среди привившихся москвичей продлили до 15 августа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');