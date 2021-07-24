Полкилометра кабеля связи Минобороны украли в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные в центре Москвы похитили почти полкилометра кабеля связи Минобороны, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"В полицию обратился сотрудник одной из войсковых частей с заявлением о том, что 22 июля в канализации на Пречистенской набережной было установлено отсутствие ведомственного телефонного кабеля 475 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обследование участка было проведено после срабатывания тревожной сигнализации.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража), сказал источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.