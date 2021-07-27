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Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц

Суточная COVID-смертность в Москве стала минимальной за месяц
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксированы минимальные с конца мая 2 623 заболевших коронавирусом. Эти цифры соотносятся с уровнем заболеваемости 31 мая, когда было зарегистрировано 2614 новых случаев COVID-19.

Накануне было зарегистрировано 2 629 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость в городе держится примерно на одном уровне второй день, это минимальные значения с конца мая - начала июня.

Кроме того, в столице впервые за последний месяц суточная смертность опустилась ниже 100 случаев - в городе за прошедшие сутки от новой инфекции скончались 98 человек - это минимальное значение за месяц. Меньший показатель выявляли в столице 26 июня, когда за 24 часа от COVID-19 умерли 96 столичных жителей.

С начала пандемии COVID-19 привел к смерти 25 305 московских пациентов.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки в Москве 4 912 человек. В общей сложности от COVID-19 излечились 1 млн 341 106 горожан.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 июня составляет 1 млн 493 330.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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