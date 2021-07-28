В России выявили минимальные с начала июля 22,4 тыс. случаев COVID

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 420 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Впервые с начала июля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки упало ниже 23 тысяч, продолжая наметившуюся тенденцию к снижению прироста заболеваемости, но показатели смертности остаются высокими: умерли за сутки 798 пациентов.

Наибольшее число скончавшихся в Москве - 93, в Санкт-Петербурге - 68, в Иркутской области - 31. После болезни выздоровели 20 579 человек.

В Москве выявили 2 445 новых случаев COVID-19 - это минимум с 26 мая. Выздоровел за сутки 5 131 пациент. В Санкт-Петербурге 1 918 новых заболевших, в Московской области - 1 449.

Еще 544 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 495 - в Свердловской области, 491 - в Красноярском крае, 477 - в Воронежской области, 437 - в Пермском крае, по 395 - в Иркутской и Ростовской областях, 379 - в Крыму, 375 - в Омской области, 370 - в Самарской области, 329 - в Челябинской области.

Кроме того, 324 случая - в Оренбургской области, 323 - в Хабаровском крае, 317 - в Волгоградской области, 315 - в Ставропольском крае, 289 - в Астраханской области, 282 - в Брянской области, 280 - в Забайкальском крае, 279 - в Коми, 276 - в Тюменской области, 270 - в Алтайском крае, по 261 - в Приморском и Краснодарском краях, 259 - в Ульяновской области, по 258 - в Башкирии, Тверской области, 254 - в Мурманской области, 251 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 195 тыс. 232 случаев коронавирусной инфекции, 156 178 умерших и 5 млн 547 тыс. 529 выписанных.