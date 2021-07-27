В РФ за сутки выявлено более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Еще 23 032 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 779 человек. Общее число жертв вируса выросло до 155 380.

Поправились и выписаны 5,526 млн пациентов, в том числе 20 116 за минувшие сутки.

Новые зараженные фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлены минимальные с конца мая 2 623 заболевших коронавирусом.

Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 973 новых случаев и Санкт - Петербург - 1 923 заболевших.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 6 млн 172 812 случаев коронавирусной инфекции.