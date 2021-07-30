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Власти Москвы выделили 1 млрд руб. на субсидии МСП для борьбы с COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Малый и средний бизнес Москвы получит 1 млрд руб. на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Речь идет о субсидиях на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (...) и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

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