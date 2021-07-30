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Онлайн-голосование в Москве протестировали около 150 тысяч избирателей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - За два дня тестирования системы онлайн-голосования в Москве гражданам выдали 146 593 бюллетеней, система приняла 142 907, говорится на экране со статистикой в столичном общественном штабе по наблюдению за выборами.

Явку на тестировании оценили в 3,69%.

Ранее зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов говорил, что для проверки системы хватит 100 тысяч голосов.

Тестирование провели перед сентябрьскими выборами, чтобы выявить возможные ошибки в работе системы и устранить их, а также проверить работу функции отложенного голосования, которая позволит избирателю отозвать свой бюллетень и изменить выбор.

Участникам тестирования предложили ответить на два вопроса: поддерживают ли они введение обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения и на что город должен тратить деньни - на развитие общественного транспорта или инфраструктуры для частного.

В тестировании могли поучаствовать около 3,9 млн москвичей, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru.

Москва Алексей Венедиктов Общественная палата

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