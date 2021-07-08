Избиратели смогут изменить способ голосования за 3 дня до выборов в Думу

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российские избиратели, которые записались на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на предстоящих выборах в Госдуму, смогут изменить способ голосования на традиционный за три дня до этой процедуры, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Для того, чтобы исключить дублирование, двойные голосования, провокаций мы ожидаем довольно много (...), мы даем возможность тем людям, которые записались на электронное голосование, передумать за три дня. За три дня до начала голосования он может изменить свое решение, переписаться и проголосовать традиционно", - сказала Памфилова в ходе заседания с общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в четверг.

По ее словам, на эту возможность определено три дня для того, чтобы ЦИК РФ смог "отследить процедуру, проверить" и изменить списки по способам голосования избирателей (дистанционному и традиционному).

"Если по какой-то причине избиратель может проголосовать дистанционно, он доходит до родного избирательного участка, и ему там должна быть предоставлена возможность (проголосовать дистанционно с помощью компьютера)", - пояснила председатель комиссий.

"Во всех регионах, там, где должно пройти дистанционное электронное голосование, избирательные участки обязаны будут предоставить такую возможность тем, кто записался на онлайн-голосование", - заключила Памфилова.

В конце мая ЦИК РФ окончательно определил регионы, жители которых смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в сентябре. Это Москва, Нижегородская, Курская, Ярославская области, а также Мурманская и Ростовская области и Севастополь.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.