Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа

Перед этим систему протестируют в течение нескольких дней в июле

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве 2 августа начнется запись на электронное голосование на предстоящие в сентябре выборы, объявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы".

В июле, по его словам, в городе в течение нескольких дней будет проводиться тестирование системы электронного голосования. Он предложил сделать это 30 и 31 июля.

Венедиктов объяснил, что раз голосование на выборах будет проходить в течение трех дней, то тестирование тоже должно занять несколько дней, как минимум два.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, все необходимые городские системы будут подготовлены к началу тестирования.

Те, кто запишется на дистанционное голосование, смогут изменить способ голосования на традиционный за три дня до начала выборов, перезаписаться и проголосовать традиционно, на участке, заявила на этом же заседании штаба председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Для того, чтобы исключить дублирование, двойные голосования, провокаций мы ожидаем довольно много (...), мы даём возможность тем людям, которые записались на электронное голосование, передумать за три дня", - объяснила она.

ЦИК при этом получит возможность "отследить процедуру, проверить" и изменить списки по способам голосования избирателей (дистанционному и традиционному).

"Если по какой-то причине избиратель может проголосовать дистанционно, он доходит до родного избирательного участка, и ему там должна быть предоставлена возможность (проголосовать дистанционно с помощью компьютера), - добавила Памфилова. - Во всех регионах, там, где должно пройти дистанционное электронное голосование, избирательные участки обязаны будут предоставить такую возможность тем, кто записался на онлайн-голосование".

Дистанционное голосование в сентябре разрешили провести Москве, а также Севастополю и Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областям. В Москве будет задействована собственная система.

Для ее тестирования в июле Венедиктов предложил поставить вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп профессий. "Допустима ли и нужна ли обязательная вакцинация для групп, дальше перечисляются группы. Люди смогут поставить галочки: вот этой группе - да, вот этой - нет", - сказал он.

В качестве второго вопроса он предложил затронуть тему распределения материальных вложений столичного бюджета в развитие общественного транспорта или в развитие инфраструктуры для личного транспорта.

Венедиктов сообщил, что, по подсчетам штаба, голосовать дистанционно планируют больше 50% избирателей, которые вообще собираются участвовать в голосовании.

Он добавил, что на голосовании предполагается ввести новые опции, но они будут протестированы до выборов. Если они не дадут нужного эффекта, на выборах они использоваться не будут.

Как уточнил Костырко, планируется протестировать "отложенное решение", систему навигации между бюллетенями и помощника для слабовидящих.