Московская система онлайн-голосования была атакована при тестировании

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во время тестирования системы онлайн-голосования в Москве зафиксировано 14 атак, ни одна из них не представляла серьезную опасность, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

"Порядка 14 атак всего было, конкретно ddos было две, но они не были самыми интересными, которые случились", - сказал Костырко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что ни одна атака на систему не повлияла на итоги голосования, а все попытки взлома будут разобраны технической группой.

Также, по словам Костырко, при попытках взлома люди пробовали испортить бюллетень, написав недопустимый символ, один участник смог испортить ссылку одного из бюллетеней. Кроме того, были попытки сократить время ожидания во время отложенного решения.

Проверка системы

Тестирование системы онлайн-голосования прошло в Москве 29 и 30 июля, в нем приняли участие около 150 тыс. граждан. Тестирование проводилось перед выборами в сентябре для того, чтобы выявить возможные ошибки в работе системы и устранить их. В рамках общегородского тестирования предусматривалось два вопроса. Первый из них - об обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения. Второй вопрос - о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта.

В рамках тестирования применялась система "отложенного голосования" - избиратель мог многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать. Порядка 3,9 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru, могли принять участие в тестировании.