Google оштрафовали на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

Это первый штраф для американской компании за данное правонарушение в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в административном правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории РФ.

"Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн рублей ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Как пояснили в ведомстве, руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России.

Это первый штраф Google за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

До этого компания была оштрафована по составленным РКН протоколам за неудаление запрещенного контента, за что уже судом были вынесены решения о штрафах на сумму около 10 млн руб. В суде также находятся протоколы, по которым компанию могут оштрафовать еще на десятки миллионов.

Также Google подвергалась штрафам за отказ фильтровать поисковую выдачу запрещенного контента.

Замглавы РКН Милош Вагнер 26 мая сообщил на коллегии ведомства, что соцсети Facebook, Twitter и ряд других должны к 1 июля отчитаться о локализации баз данных российских пользователей в РФ, иначе им грозят штрафы до 18 млн руб.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.