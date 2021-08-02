В Москве запустили производство "умных лифтов"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Москве Щербинский лифтостроительный завод начал выпускать "умные" лифты, управляемые с мобильного приложения, сообщил заммэра столицы по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он объяснил, что завод оснастил лифты собственного производства системами бесконтактного управления. Такие лифты снабжены контроллером, который принимает сигнал с мобильного телефона. Это позволяет при помощи специального приложения вызвать лифт на нужный этаж.

Новую модель уже опробовали в одном из многоэтажных домов. "Завод готов к поставкам подъемников, оборудованных новой системой", - процитировали Ефимова в пресс-службе профильного комплекса мэрии.

Такие же контроллеры можно устанавливать и на других объектах пропускной системы дома, что позволит использовать приложение для открытия, например, въездных дорог, отметили чиновники.

Щербинский завод в начале 2020 года начал модернизировать и автоматизировать производство. Сейчас введенная на предприятии система мониторинга позволяет анализировать данные о работе станков и другой техники в режиме реального времени, рассказал через ту же пресс-службу руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

В Москве работают четыре предприятия по производству лифтов. В 2020 году они выпустили 15 400 лифтов, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

АО "Щербинский лифтостроительный завод" работает с 1943 года. Сейчас является одним из крупнейших в России производителей лифтового оборудования.