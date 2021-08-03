В Москве зафиксированы минимальные с конца апреля 1 952 случая COVID

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве за сутки зафиксировали 1 952 случая заболевания коронавирусом - это минимум с конца апреля, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 3 330 случаях инфицирования. Таким образом, в столице заболевших оказалось на 1 378 человек (41%) меньше, чем днем ранее.

За сутки коронавирус привел к смерти 71 человека. С начала пандемии скончались 25 850 москвичей. Шестой день подряд суточное число смертей не превышает ста случаев. Выздоровели за сутки 3 759 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 370 тыс. 145 человек.

Накануне сообщалось о 2 881 выписанном и 75 умерших. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 августа составляет 1 млн 513 тыс. 892.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 29 июля мэр отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных коронавирусом уменьшено в два раза.