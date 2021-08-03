Кандидаты в Госдуму попросили у властей Москвы отменить запрет на митинги

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группа кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинувшихся по одномандатным округам Москвы, попросила мэра города Сергея Собянина снять ограничения на работу судов и проведение митингов и одиночных пикетов, введенные ранее из-за коронавируса.

Они отметили, что с 13 октября 2020 года в городе действуют ограничения во всех судах: Московском городском, районных и мировых судах. Их председатели прекратили лично принимать граждан, граждане не могут лично подать процессуальные документы, в здания судов не допускают лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе журналистов, говорится в обращении политиков.

"Меры, вводившиеся как временные, стали постоянными, и открытость и доступность правосудия в Москве не действует уже более девяти месяцев, и это приводит к падению доверия к судебной власти со стороны граждан, постоянному созданию конфликтных ситуаций при входе в суды", - считают кандидаты.

По их словам, в Москве по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в виде митингов и пикетов. Кандидаты подчеркивают, что уже отменен перчаточный режим, разрешено проведение в столице спортивных мероприятий численностью до трех тысяч зрителей, сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, боулинга, диско-клубов и других развлекательных заведений, разрешены концерты и развлекательные мероприятия с числом участников до 500 человек.

Они призвали Собянина "отменить нормы, ограничивающие посещения судов и проведение митингов и пикетов".

Обращение подписали кандидаты от "Яблока" Марина Литвинович, Лев Шлосберг, Андрей Бабушкин, Сергей Митрохин, Алена Попова, Кирилл Гончаров, Николай Кавказский, Евгения Гершберг, Алексей Крапухин, самовыдвиженец Роман Юнеман, кандидат от КПРФ Михаил Лобанов, поддержанный Партией роста глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, выдвинутая Партией роста Эльвира Вихарева, кандидат от "Справедливой России" Александр Тарнавский и кандидат от "Коммунистов России" Дарья Митина.