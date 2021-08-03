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В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 010 случаев, и это минимальное значение с конца июня, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Число летальных исходов остается высоким - за сутки умерли 788 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 71, хотя по сравнению с данными конца июня и июля в российской столице наблюдается значительное снижение числа смертей. Аналогичная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге, там за сутки умерли 55 пациентов. Рост показателей летальности идет преимущество за счет регионов. По выздоровлении выписаны 18 963 человека.

В российской столице за сутки выявлены минимальные с конца апреля 1 952 новых случая COVID-19, 3 759 человек выздоровели после болезни.

Еще 547 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Нижегородской области, 519 - в Свердловской области, 481 - в Воронежской области, 475 - в Красноярском крае, 468 - в Пермском крае, 465 - в Самарской области, 444 - в Ростовской области, 396 - в Иркутской области, 385 - в Омской области, 368 - в Крыму, по 346 - в Оренбургской и Челябинской областях, 319 - в Волгоградской области, 318 - в Ставропольском крае, 309 - в Хабаровском крае, 287 - в Астраханской области, 285 - в Тюменской области, 281 - в Забайкальском крае, 278 - в Коми, 277 - в Алтайском крае, 264 - в Ульяновской области, 262 - в Приморском крае, 260 - в Краснодарском крае, 259 - в Башкирии, 257 - в Саратовской области, 253 - в Тверской области, 252 - в Брянской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 334 тыс. 195 случаев коронавирусной инфекции, 160 925 умерших и 5 млн 659 тыс. 746 выписанных.

Хроника коронавируса. Август.

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