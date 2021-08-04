Москвичам предложили протестировать виртуальную карту "Тройка"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Москве начали тестирование виртуальной транспортной карты "Тройка", пассажирам предложили в нем поучаствовать, сообщил городской Департамент транспорта. Кроме Дептранса в проекте участвуют ВТБ, Google и Mastercard.

Набор участников испытаний ограничен - протестировать карту смогут только 500 человек. У них должен быть смартфон на Android с модулем NFC и "желание сделать городской транспорт лучше".

Участники фокус-группы получат московский или подмосковный абонементы "Единый" на 30 дней.

"Использование виртуальной карты "Тройка" при оплате проезда аналогично механизму оплаты товаров в магазине банковской картой, - объяснили в департаменте. - Мысль о том, что вы потеряете или забудете дома "Тройку", больше не триггер".

"Всё больше людей не носит с собой пластиковые карты, поэтому мы решили запустить виртуальную "Тройку" в вашем смартфоне, - объяснил эксперимент заммэра города Максим Ликсутов. - Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт".

Как сообщалось, виртуальную "Тройку" планируют запустить в Москве до конца года. Обычная "Тройка" используется в городе с весны 2013 года.