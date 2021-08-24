Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay
Электронная транспортная карта "Тройка"
Фото: АГН "Москва"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пилотный проект по использованию виртуальной транспортной карты "Тройка" запустят в платежном сервисе Samsung Pay, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы поставил задачу - запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. (...) Поддержка виртуальной "Тройки" в Samsung Pay - еще один шаг в данном направлении", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что бесконтактные сервисы год от года становятся все более востребованными у пассажиров. В 2019 году их применило около 30 млн пользователей метро, в 2020 году - более 52 млн.

За семь месяцев 2021 года число пассажиров, которые воспользовались такими способами оплаты проезда, выросло до 60 млн.

Использовать транспортную карту "Тройка" в Москве начали в 2013 году. Тестирование ее виртуальной версии стартовало в столице в начале августа 2021 года.

Сообщалось, что принять участие в тесте смогут 1 тыс. человек. Они должны быть обладателями смартфона с операционной системой Android и модулем NFC.

В настоящее время виртуальную "Тройку" испытывают в сервисе Google Pay.

Москва Московский метрополитен

Новости по теме

Новости

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Шесть журналистов задержаны во время одиночных пикетов у здания ФСБ

Столичная прокуратура сообщила о двух погибших от взрыва в квартире

Ребенок погиб в результате инцидента в московской квартире

В парк-отеле в Подмосковье произошло отравление детей

Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');