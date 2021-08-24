Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Электронная транспортная карта "Тройка" Фото: АГН "Москва"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пилотный проект по использованию виртуальной транспортной карты "Тройка" запустят в платежном сервисе Samsung Pay, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мэр Москвы поставил задачу - запустить как можно больше удобных способов оплаты проезда в московском транспорте, поэтому мы развиваем бесконтактные платежи. (...) Поддержка виртуальной "Тройки" в Samsung Pay - еще один шаг в данном направлении", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что бесконтактные сервисы год от года становятся все более востребованными у пассажиров. В 2019 году их применило около 30 млн пользователей метро, в 2020 году - более 52 млн.

За семь месяцев 2021 года число пассажиров, которые воспользовались такими способами оплаты проезда, выросло до 60 млн.

Использовать транспортную карту "Тройка" в Москве начали в 2013 году. Тестирование ее виртуальной версии стартовало в столице в начале августа 2021 года.

Сообщалось, что принять участие в тесте смогут 1 тыс. человек. Они должны быть обладателями смартфона с операционной системой Android и модулем NFC.

В настоящее время виртуальную "Тройку" испытывают в сервисе Google Pay.