На нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова, завели дело

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Нотариус, оформлявший сделку семьи актера Алексея Баталова, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в среду в столичной прокуратуре.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по п. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества) и ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами)", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества с недвижимостью семьи актера Баталова, по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

"По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, квартиры, а также крупной денежной суммы"- отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что прокуратура Центрального округа "потребовала дать уголовно-правовую оценку действиям нотариуса, изготовившего договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность фигурантов уголовного дела перешли доля в квартире на ул. Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном пер. и нежилое помещение". Кроме того, по данным прокуратуры, нотариус "в нарушении установленного порядка совершения нотариальных действий" удостоверял подписи потерпевших на упомянутых договорах "без их присутствия".

Дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

В конце апреля Замоскворецкий суд Москвы по иску прокуратуры Центрального административного округа признал недействительными сделки с имуществом и недвижимостью дочери Баталова. Как сообщала столичная прокуратура, суд в интересах Марии Баталовой признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с актрисой Натальей Дрожжиной и применил последствия недействительности сделок с имуществом Марии Баталовой.

Прокуратура ЦАО обратилась в суд после того, как проведенная проверка выяснила, что вдова Баталова Гитана Леонтенко от имени дочери "под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждивением", предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 квадратных метра в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра на улице Серафимовича.

По этим договорам Дрожжина приобрела право собственности на недвижимость Баталовой, выяснили прокуроры.

Уголовное дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова было возбуждено в сентябре 2020 года.