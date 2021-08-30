Мосгорсуд утвердил признание сделок с имуществом дочери Баталова недействительными

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить решение о признании недействительными сделок с имуществом и недвижимостью дочери актера Алексея Баталова.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение Замоскворецкого районного суда Москвы по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы в интересах Марии Баталовой к Наталье Дрожжиной о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением и применении последствий недействительности сделок", - сообщили в пресс-службе суда.

28 апреля Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры в интересах Марии Баталовой о признании недействительными договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с Натальей Дрожжиной, а также о применении последствий недействительности указанных сделок.

По данным прокуроров, вдова актера, действовавшая от имени дочери, "подписала под влиянием обмана договоры пожизненного содержания с иждивением, предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 кв.м., расположенная по ул. 1-й Самотечный пер. и нежилое помещение площадью 21,6 кв.м., расположенное по ул. Серафимовича".

На основании этих договоров Дрожжина приобрела право собственности на принадлежащие дочери актера объекты недвижимости.

Как уточнили ранее в надзорном ведомстве, прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи Баталова, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Хамовнический суд Москвы в октябре назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения 72-летней актрисе Наталье Дрожжиной, обвиняемой по данному уголовному делу, и ее мужу Михаилу Цивину.