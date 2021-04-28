Суд признал недействительными сделки с имуществом дочери Баталова

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по иску прокуратуры Центрального административного округа признал недействительными сделки с имуществом и недвижимостью дочери актера Алексея Баталова. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Там уточнили, что суд в интересах Марии Баталовой признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с актрисой Натальей Дрожжиной и применил последствия недействительности сделок с имуществом Марии Баталовой.

Прокуратура ЦАО обратилась в суд после того, как проведенная проверка выяснила, что вдова Баталова Гитана Леонтенко от имени дочери "под влиянием обмана подписала договоры пожизненного содержания с иждивением", предметами которых являются принадлежащие дочери 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру на улице Серафимовича, квартира площадью 54,7 квадратных метра в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра на улице Серафимовича.

По этим договорам Дрожжина приобрела право собственности на недвижимость Баталовой, выяснили прокуроры.

В прокуратуре Москвы добавили, что следят за расследованием уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова. По версии следствия, вдова и дочь актера были обманным путем лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

Дело было возбуждено в сентябре 2020 года. В октябре Хамовнический суд в связи с этим расследованием назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину.