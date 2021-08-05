Риэлторы назвали цены за аренду квартир рядом с крупными вузами Москвы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Студенты могут арендовать жилье в Москве в шаговой доступности от крупных вузов за 20 тысяч - 50 тысяч рублей в месяц, подсчитали в компании "Миэль", учитывая цены 2021-2022 учебного года.

Риэлторы отметили, что рядом со многими университетами, например МГУ, МГИМО или вузами в ЦАО, доступного жилья почти нет. Поэтому искать приходится на той же линии метро, рядом с которой находится вуз.

Самую дешевую квартиру рядом с Первым московским государственным медицинским университетом имени Сеченова в Хамовниках предлагают за 50 тысяч рублей в месяц. До вуза от нее 1,8 км.

В Раменках, относительно недалеко от МГУ, минимальная арендная ставка - 38 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров в современной доме, с ремонтом и мебелью. До МГУ оттуда 2,1 км.

В Басманном районе, где находятся корпуса МГТУ имени Баумана, однокомнатные квартиры предлагают снять за цены от 35 тысяч рублей в месяц за студию площадью 18 квадратных метро. До университета - 1,8 км.

Студенты "второго меда", Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, могут снять квартиру в 2,5 км от вуза за 32 тысячи рублей. До университета - 2,5 км.

Студенты Московского государственного педагогического университета и студенты МИРЭА - Российского технологического университета, расположенных рядом со станцией метро "Юго-Западная", могут подобрать жилье стоимостью от 32 тысяч рублей в месяц. До университетов оттуда 1,5 км.

Студенты МСХА имени К.А. Тимирязева могут за 30 тысяч рублей в месяц снять однокомнатную квартиру площадью 37 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки.

В районе Выхино-Жулебино, недалеко от Государственного университета управления, малогабаритную студию, площадью 18 квадратных метров с косметическим ремонтом, мебелью и техникой можно арендовать от 25 тысяч рублей. До вуза оттуда 1,6 км.

В Долгопрудном, где находится Физтех (МФТИ - Московский физико-технический институт) квартиры сдаются от 23 тысяч рублей в месяц за квартиру площадью 33 квадратных метра.