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Самая низкая ставка аренды квартиры в Москве составила 20 тыс. рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минимальная ставка аренды квартиры в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц по состоянию на май, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"В мае на верхней строчке рейтинга наиболее доступных по цене арендных лотов в столице - квартира за 20 тыс. рублей в месяц. Это 2-комнатное жилье, сдающееся как 1-комнатное (одна из комнат заперта) на 2-м этаже панельного 5-этажного дома на Севастопольском проспекте, в 7 минутах транспортом от станций метро в районе Котловка (на юго-западе столицы - ИФ)", - говорят в компании.

На втором месте, по данным экспертов, объект со ставкой найма 22 тыс. рублей. Это 1-комнатная "малогабаритка" на 4-м этаже кирпичной 9-этажки на улице Софьи Ковалевской, в 7 минутах транспортом от станции метро "Селигерская" в Дмитровском районе города. Общая площадь лота - 22 кв. м, размер кухни - 3 кв. м.

"Бронза" рейтинга у лота со стоимостью аренды 23 тыс. рублей в месяц. Это 1-комнатная квартира, которая располагается в 15 минутах ходьбы от станции метро "Домодедовская", на 4-м этаже панельного 12-этажного дома на Шипиловской улице в районе Орехово-Борисово Северное. Жилье имеет общую площадь 42 кв. м, метраж кухни - 8 "квадратов".

Инком-Недвижимость Москва

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