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Самую дешевую съемную квартиру в Москве оценили в 23 тыс. руб. в месяц

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость съемной квартиры в Москве составила 23 тысячи рублей в месяц в июне 2021 года, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

Как отмечается, за такую сумму сдается малогабаритная студия в новом доме в 25 минутах ходьбы от станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Ее общая площадь - 20 кв. м, габариты комнаты с кухней - 14 кв. м, в квартире есть мебель и бытовая техника. Она расположена на втором этаже нового панельного 17-этажного дома на улице Маршала Еременко.

На втором месте рейтинга самых бюджетных арендных предложений однокомнатная квартира за 24 тыс. рублей в месяц: жилье метражом 30 кв. м с кухней 6 кв. м находится на 2-м этаже панельной 5-этажки на Клязьминской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро "Селигерская" на севере Москвы. Квартира с ремонтом, меблирована, в наличии кухонный гарнитур и бытовая техника, балкон не застеклен.

На третьем месте однокомнатная квартира стоимостью 25 тыс. рублей в месяц в пешей доступности от станций метро "Кунцевская", "Молодежная", МЦД "Рабочий поселок" в районе Кунцево на западе города. Общая площадь объекта составляет 30 кв. м, кухни - 6 кв. м, санузел раздельный. Квартира на 2-м этаже кирпичного 5-этажного дома на Полоцкой улице.

Ранее в компании сообщали, что за 2020 год на 17% выросло количество сдаваемых в Москве квартир и на 10% упала средняя цена аренды. Среди причин отмечались отток арендаторов после введения карантинных мер, поиск источников дополнительных доходов владельцами квартир, которые ранее не сдавали в аренду. Также на рынок долгосрочной аренды перешла часть квартир, которые сдавали посуточно, поскольку поток туристов снизился практически до нуля.

Инком-Недвижимость Москва

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