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Николаю Ляскину дали год ограничения свободы за нарушение санэпидправил

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы сотруднику Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Николаю Ляскину. Он обвинялся в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

Суд признал Ляскина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей) и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Во время судебных прений государственный обвинитель запросил для Ляскина наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Протесты в Москве

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После этого правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов – муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Москва Николай Ляскин ФБК Алексей Навальный

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