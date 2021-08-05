Прокурор попросил 2 года ограничения свободы Николаю Ляскину

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Преображенском суде Москвы гособвинитель попросил суд назначить два года ограничения свободы соратнику Алексея Навального Николаю Ляскину по так называемому "санитарному делу", сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор попросил запретить оппозиционеру в эти два года выходить из дома с 22:00 до 6:00.

"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованных акций в поддержку Навального, которые прошли 23 января в ряде городов, в том числе в Москве. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).

В деле сначала было десять фигурантов, в том числе сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен) Ляскин, брат Навального Олег, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

3 августа юрист ФБК Любовь Соболь была приговорена к полутора годам ограничения свободы.

4 августа гособвинение запросило для Олега Навального год лишения свободы условно по этому делу.