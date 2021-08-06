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Брат Навального получил один год условно по "санитарному делу"

Брат Навального получил один год условно по "санитарному делу"
Олег Навальный
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года условно брату оппозиционера Алексея Навального Олегу за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

Суд признал Олега Навального виновным в преступлении, предусмотренным ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Срок считается условным, с испытательным сроком на один год", - добавили в пресс-службе.

Защита Олега Навального заявила, что намерена обжаловать приговор. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Никос Параскевов.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них Олег Навальный, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Алексей Навальный Олег Навальный Москва

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