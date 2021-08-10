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В Москве выявили минимальные с начала апреля 1,6 тыс. случаев COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минимальные с начала апреля 1 639 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

7 апреля в столице было зафиксировано 1 585 заболевших. Накануне сообщалось о 2 150 случае инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 61 человека. С начала пандемии в городе скончались 26 309 человек.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 072 пациента. Всего от COVID-19 в Москве выздоровели 1 млн 395 285 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 10 августа составляет 1 млн 530 989.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 29 июля столичный градоначальник отметил, что ситуация с заболеваемостью в городе быстро улучшается, количество коек для больных COVID-19 уменьшено в два раза.

Хроника коронавируса. Август.

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