Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Это условие останется рекомендацией

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В связи со спадом заболеваемости COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 13 августа обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных организаций. Он сообщил об этом на своем сайте.

"В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций", - добавил мэр.

По его словам, для работодателей сохраняется обязанность мерить температуру у сотрудников перед началом работы и не пускать на рабочие места тех, у кого проявляются симптомы ОРВИ. Требование организовать термометрию персонала каждые четыре часа и каждые 15 дней тестировать не менее 10% сотрудников на СOVID-19 - отменяется.

"И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что благодаря вакцинации пандемия в городе отступает. Как минимум первую дозу вакцины от коронавируса в получили более 4,5 млн москвичей. Число новых госпитализаций по сравнению с июньскими пиками снизилось больше чем в два раза, а в ковид-госпиталях занято меньше 7 тысяч коек, что Собянин назвал минимумом с начала апреля.

"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино, - добавил он, но признался, - Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения".

Мэр убежден, что нельзя допустить, чтобы поспешные решения вызвали новый рост заболеваемости. По его словам, власти продолжат действовать осторожно, исходя из анализа ситуации, прогнозов и новых возможных мутаций коронавируса.