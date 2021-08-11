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Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет организовал проверку инцидента с жестким задержанием женщины в МФЦ на севере Москвы, говорится в ответе Савеловской межрайонной прокуратуры по САО Москвы на соответствующее обращение правозащитника Ивана Мельникова. С текстом ознакомился "Интерфакс".

В июне Мельников сообщил агентству, что попросил прокурора Москвы провести проверку и дать правовую оценку действиям сотрудников ОМВД по Хорошевскому району "в связи с многочисленными публикациями в интернете видео задержания в МФЦ многодетной матери, якобы за отсутствие маски на ее лице".

В заявлении правозащитник обратил внимание прокурора, что на распространенном видео видно, как сотрудники полиции сначала скручивают руки женщине, которая заявляет им, что у нее в автомобиле остался ребенок, а потом, "когда она кричит и, предположительно, теряет сознание, сотрудник полиции вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, надевает на нее наручники и начинает тащить ее за руки, в бессознательном состоянии по полу МФЦ, а потом по ступенькам и асфальту в служебный автомобиль".

История с задержанием женщины произошла 26 июня в МФЦ на улице Куусинена и вызвала резонанс после того, как в интернете распространилась видеозапись. На ней видно, что у женщины на лице была маска, спущенная на подбородок.

В московском МВД ранее опровергли информацию, что женщина потеряла сознание во время задержания. По данным ведомства, "в ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом". При задержании полицейские доставили в отделение полиции и 15-летнюю дочь женщины, отмечали в МВД.

Там заявили, что женщина начала вести себя агрессивно в присутствии сотрудников полиции, кричала, несколько раз ударила по ноге одного полицейского и укусила второго.

В итоге на женщину было составлено два административных протокола - о нарушении мер режима повышенной готовности и неповиновении полиции, а материалы о возможном применении насилия в отношении полицейских были направлены следствию для проверки. Женщине выписали штраф.

Иван Мельников МВД России МФЦ

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