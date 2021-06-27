Правозащитник попросил прокурора проверить законность задержания женщины в МФЦ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Заявление с просьбой проверить законность действий полиции при задержании в отделении МФЦ женщины направлено прокурору Москвы Денису Попову.

"В связи с многочисленными публикациями в интернете видео задержания в МФЦ многодетной матери якобы за отсутствие маски на ее лице, направил прокурору Москвы информацию, попросил провести проверку и дать правовую оценку законности действий сотрудников полиции ОМВД по Хорошевскому району. В случае подтверждения информации об их противоправных действиях прошу принять меры для привлечения их к уголовной ответственности", - сообщил "Интерфаксу" правозащитник, юрист Иван Мельников.

В заявлении юрист обращает внимание прокурора, что на распространенном видео сотрудники полиции сначала скручивают руки женщине, которая заявляет им, что у нее в автомобиле остался ребенок.

"А потом, когда она кричит и, предположительно, теряет сознание, сотрудник полиции, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, надевает на нее наручники и начинает тащить ее за руки, в бессознательном состоянии, по полу МФЦ, а потом по ступенькам и асфальту в служебный автомобиль", - говорится в заявлении правозащитника прокурору.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что женщина, которую задержали в МФЦ, получила 11 штрафов за нарушение ПДД с 2019 года, большинство - за превышение скорости, проезд на красный свет и разворот в неположенном месте.

По словам собеседника агентства, до задержания женщина неоднократно приходила в отделение МФЦ на улице Куусинена и скандалила с сотрудниками, также отказываясь надевать средства индивидуальной защиты.

История с задержанием получила резонанс накануне. Как сообщалось, столичные полицейские задержали женщину, которая вела себя неадекватно и отказывалась надеть маску в отделении МФЦ на улице Куусинена.

В московской полиции в воскресенье опровергли информацию, что женщина потеряла сознание во время задержания. "В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом", - сказали в пресс-службе управления.

Кроме того, по данным МВД, при задержании полицейские доставили в отделение полиции и 15-летнюю дочь женщины. Там были составлены протоколы об административных правонарушениях.

По данным полиции, женщина вела себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила второго. "Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в управлении.