В полиции заявили, что задержанная в МФЦ женщина не теряла сознание

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В московской полиции опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что женщина потеряла сознание во время задержания в отделении МФЦ на севере Москвы в субботу.

История с задержанием получила резонанс накануне. Как сообщалось, столичные полицейские задержали женщину, которая вела себя неадекватно и отказывалась надеть маску, в отделении на улице Куусинена.

"Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом", - сказали в пресс-службе управления.

Кроме того, по данным МВД, при задержании полицейские доставили в отделение полиции и 15-летнюю дочь женщины. "Экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу", - сказали в полиции.

Как пояснили в МВД, по прибытии на место происшествия наряда полиции женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила второго.

Женщину доставили в отдел полиции, в ее отношении составили административные протоколы.

"Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в управлении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина со спущенной маской кричала и пыталась вырваться из рук полицейских. Предполагалось, что в момент задержания женщина потеряла сознание.