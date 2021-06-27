Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
на 27.06В России 5 451 291+20 538В мире 180 783 947+373 867

В полиции заявили, что задержанная в МФЦ женщина не теряла сознание

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В московской полиции опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что женщина потеряла сознание во время задержания в отделении МФЦ на севере Москвы в субботу.

История с задержанием получила резонанс накануне. Как сообщалось, столичные полицейские задержали женщину, которая вела себя неадекватно и отказывалась надеть маску, в отделении на улице Куусинена.

"Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом", - сказали в пресс-службе управления.

Кроме того, по данным МВД, при задержании полицейские доставили в отделение полиции и 15-летнюю дочь женщины. "Экипаж заехал за ней и вместе с матерью сопроводил в отдел полиции, где она была передана приехавшему отцу", - сказали в полиции.

Как пояснили в МВД, по прибытии на место происшествия наряда полиции женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила второго.

Женщину доставили в отдел полиции, в ее отношении составили административные протоколы.

"Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в управлении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина со спущенной маской кричала и пыталась вырваться из рук полицейских. Предполагалось, что в момент задержания женщина потеряла сознание.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве зафиксировали абсолютный рекорд смертности от COVID за сутки

Пандемия коронавируса

В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19

В Москве ежедневно госпитализируют около 2 тыс. пациентов с COVID-19

Главу фракции КПРФ в Мосгордуме задержали на встрече с избирателями

Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве

Четвертый за неделю температурный рекорд побит в Москве
Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVID

Собянин заявил, что без индийского штамма Москва уже вышла бы из пандемии COVID

На станции "Солнцево" московского метро на пути упал пассажир

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID в Москве за сутки выросла почти на 7% по сравнению с 25 июня

Вакцина "КовиВак" снова появилась в московских прививочных пунктах

Пандемия коронавируса

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"

Компании Москвы вновь обязали перевести 30% сотрудников на "удаленку"
Пандемия коронавируса

Четвертые сутки подряд в Москве фиксируется рекорд смертности от COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');