Женщину, жестко задержанную в МФЦ за отказ надеть маску, оштрафовали на 4 тыс. руб.

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в пятницу оштрафовал женщину, которую жестко задержали 26 июня в МФЦ на улице Куусинена на севере столицы. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Михайлова. В полиции ранее заявили, что она укусила полицейского при задержании.

"Муженская Валентина Александровна признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде 4 тысяч рублей", - сказала она.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

История с задержанием Муженской в отделении МФЦ получила широкий общественный резонанс.

Как сообщалось, столичные полицейские задержали женщину, которая в отделении многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена, отказывалась надеть медицинскую маску.

Видео задержания появилось в твиттере радиостанции "Говорит Москва" 26 июня. На распространенном видео видно, что женщина находится в медицинской маске, которая не прикрывает нос. Также сообщалось, что при задержании она потеряла сознание. На видео можно увидеть, как полицейские заламывали посетительнице руки и силой выволокли из помещения, когда она уже была в полуобморочном состоянии.

В московской полиции опровергли эту информацию, отметив, что "в ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом".

В МВД заявили, что по прибытии на место происшествия наряда полиции женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила второго.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили административные протоколы. Сама женщина заявила, что при задержании получила синяки и ушибы.