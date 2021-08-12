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Водитель, вылетевший на остановку в Москве, был пьян

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Водитель, который выехал на остановку на юго-западе Москвы, был пьян, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"Результат медосвидетельствования: 1,058 промилле - что является сильным алкогольным опьянением", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг информированный источник "Интерфакса", а затем и департамент транспорта Москвы сообщили об аварии на улице Миклухо-Маклая неподалеку от РУДН. Пострадали 61-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Москва

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