В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

Фото: АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию СМИ о смерти женщины, пострадавшей в ДТП на юго-западе Москвы, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

"В результате ДТП пострадали два человека, включая ребенка, оба доставлены в городские больницы. Состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за ее жизнь в реанимации, предпринимаются все возможные меры", - сообщили в департаменте в четверг.

Уточняется, что на место ДТП на юго-западе Москвы в течение пяти минут прибыли бригады центра медицины катастроф города Москвы, бригады скорой и медицинский вертолет.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на остановку на юго-западе Москвы на улице Миклухо-Маклая неподалеку от РУДН. В столичном департаменте транспорта подтвердили факт ДТП уточнив, что пострадала 61-летняя женщина и девочка 16 лет. Водитель, по данным Дептранса, был пьян.

Позже в СМИ появилась информация о том, что женщина скончалась.