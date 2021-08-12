Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины

В Москве женщина попала в реанимацию из-за вылетевшей на остановку машины
Фото: АГН "Москва"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию СМИ о смерти женщины, пострадавшей в ДТП на юго-западе Москвы, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

"В результате ДТП пострадали два человека, включая ребенка, оба доставлены в городские больницы. Состояние ребенка оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Женщина на вертолете доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за ее жизнь в реанимации, предпринимаются все возможные меры", - сообщили в департаменте в четверг.

Уточняется, что на место ДТП на юго-западе Москвы в течение пяти минут прибыли бригады центра медицины катастроф города Москвы, бригады скорой и медицинский вертолет.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на остановку на юго-западе Москвы на улице Миклухо-Маклая неподалеку от РУДН. В столичном департаменте транспорта подтвердили факт ДТП уточнив, что пострадала 61-летняя женщина и девочка 16 лет. Водитель, по данным Дептранса, был пьян.

Позже в СМИ появилась информация о том, что женщина скончалась.

Москва

Новости по теме

Новости

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Следователи проверят инцидент с задержанием женщины в московском МФЦ

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

К утру четверга на Москву может выпасть больше трети месячной нормы осадков

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Пожар произошел в строительном городке в Красногорске из-за повреждения газопровода

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары

Следующая неделя в Москве начнется с 30-градусной жары
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла более чем на 20%

Пандемия коронавируса

В Москве заболеваемость COVID-19 снижается второй день подряд

Брат Навального получил один год условно по "санитарному делу"

Брат Навального получил один год условно по "санитарному делу"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');