В Москве смертность в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с июлем-2020

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Смертность в столице в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с прошлогодним июлем, сообщили в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что в июле этого года в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6 464 случая.

От коронавируса в Москве в прошлом месяце скончались 6 583 человека.

"Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле. От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6145 человек", - говорится в сообщении.

Еще 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим коронавирусом. Из них COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях.

Летальность от COVID-19 в Москве составила от 2,93% до 3,95%.

Как отметили в департаменте, показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. Рекордные значения числа заболевших были зафиксированы в июне 2021 года.

В пресс-службе депздрава пояснили, что смертность в столице увеличилась из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции в июне и жаркой погоды.

"Динамика связана с резким ростом заболеваемости в связи с распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы. Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению, в первую очередь, заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

Также в Депздраве подчеркнули, что показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости коронавирусом. Под влиянием жаркой погоды и агрессивного штамма коронавируса заболеваемость в июле почти достигла уровня конца 2020 года.

По данным на 13 августа, с начала пандемии от коронавируса скончались 26 482 москвича.