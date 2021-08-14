Неисправность самолета привела к задержке вылета рейса из Домодедово в Хургаду
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Egypt Air задержала вылет рейса в Хургаду из столичного аэропорта "Домодедово" из-за технической неисправности лайнера.
"Самолет должен был вылететь из Москвы в 5 утра. Однако воздушное судно не смогло вылететь из аэропорта Хургады из-за технической неисправности борта. Авиакомпания заменила самолет. Сейчас он готовится к вылету из Хургады", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TUI Россия, который продает путевки на рейсы египетского перевозчика.
По данным компании, туристы в соответствие с законодательством обеспечены напитками и горячим питанием.
Рейс выполняется на самолете Airbus A330-300, в котором около 300 мест.
Ориентировочное время вылета из аэропорта "Домодедово" в Хургаду - около 16:30-17:00 по Москве.
Авиакомпания Egypt Air начала выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 9 августа после почти шестилетнего перерыва.
В ноябре 2015 года Владимир Путин своим указом запретил авиасообщение с Египтом после того, как над Синайский полуостровом был взорван самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. 8 июля этого года указ был отменен, после чего российский оперштаб разрешил выполнение прямых регулярных рейсов на курорты.
Их количество ограничено - 10 рейсов выполняет российская авиакомпания "Россия" и 10 египетский национальный перевозчик.