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Источник сообщил о пожаре в двигателе Ил-112В перед крушением

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Неисправность двигателя, по уточненным данным, могла спровоцировать крушение самолета Ил-112В в Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По докладу экипажа - пожар в правом двигателе перед заходом на посадку", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что экипаж допустил избыточный крен. "После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт был дан крен. Однако крен по какой-то причине оказался избыточным, а машина потеряла управление", - сказал собеседник агентства.

"Ростех" создает комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования аварии, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации.

Ранее во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сообщили о крушении опытного образца Ил-112В в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета.

На борту находились три человека, по данным информированного источника, все они погибли.

13 августа опытный экземпляр нового легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолёт не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. Летные испытания возобновились только спустя два года - 30 марта 2021 года.

Ил-112В Ростех

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