В Подмосковье разбился опытный самолет Ил-112В

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В потерпел аварию в районе подмосковной Кубинки, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. В ОАК отметили, что для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту самолета находились три человека.

По данным собеседника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники. "Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - сказал он.

Кроме того, рассматривается и версия ошибки экипажа. "Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку", - сказал источник.

Как сообщал "Интерфакс", 13 августа опытный экземпляр Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа в подмосковной Кубинке. Второй образец проходит ресурсные испытания.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. В октябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на две тонны. Летные испытания Ил-112В возобновились только спустя два года - 30 марта 2021 года.

Вице-премьер Юрий Борисов при посещении Воронежского авиационного завода 5 июля заявил, что новый легкий транспортник пока не соответствует техническому заданию Минобороны РФ. "Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - сказал он. По словам Борисова, на третьем самолете завод должен обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик.