На борту Ил-112В были два летчика и бортинженер

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Три члена экипажа находились на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В, их судьба пока неизвестна, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева. Судьба экипажа на данный момент не известна. Идут спасательные работы", - заявили в ОАК.

В корпорации также подтвердили ранее озвученные источником предварительные данные о возгорании правого двигателя самолета перед его падением.

Ранее информированный источник сообщил, что на борту находились три человека, на месте крушения признаков жизни с воздуха не обнаружено.

Опытный образец Ил-112В разбился во вторник в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Ранее он совершил перелет с воронежского завода для участия в форуме "Армия-2021".