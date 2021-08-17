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Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье

Три человека, по предварительным данным, погибли в аварии Ил-112В в Подмосковье
Архивное фото
Фото: Евгений Срибный/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Три человека, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье Ил-112В, по предварительным данным, погибли, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При наблюдении с воздуха людей с признаками жизни не обнаружено", - сказал источник.

Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, сообщили "Интерфаксу" в Объединенной авиастроительной корпорации.

Ранее сообщалось, что при перелёте из Воронежа в Подмосковье самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

Ранее об аварии опытного образца нового легкого транспортника Ил-112В в районе подмосковной Кубинки сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Там отметили, что она произошла во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе. Подробности происшествия уточняются.

Как сообщал "Интерфакс", 13 августа опытный экземпляр нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн лёгких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Подмосковье Ил-112В

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