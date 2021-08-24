Мосгорсуд эвакуируют из-за сообщения о взрывном устройстве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудников и посетителей Мосгорсуда эвакуируют после срабатывания системы оповещения о чрезвычайной ситуации.

"В Мосгорсуде сработала система оповещения о ЧС, проводится экстренная эвакуация", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы суда Валерий Лазарев.

По его словам, работа Мосгорсуда была приостановлена после поступления в суд сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

Сотрудники полиции и кинологи осматривают здание.

За пределы территории суда эвакуированы 865 сотрудников и посетителей основного и апелляционного корпусов Мосгорсуда.